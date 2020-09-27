Boeing избавляется от имущества и руководства

Предполагается, что такие меры помогут снизить издержки.

Американский концерн Boeing сократит часть руководителей и продаст ряд объектов недвижимости из-за финансовых трудностей. Как отмечает ТАСС, будут уволены около 170 руководящих сотрудников среднего звена, в том числе некоторые вице-президенты Boeing. Часть персонала уже приняла предложение уйти из корпорации, получив годовую зарплату.

В числе прочих мер экономии — закрытие одной из двух площадок по сборке самолетов в Эверетте (штат Вашингтон), а также продажа комплекса в штате Миссури, где отдыхал руководящий состав.