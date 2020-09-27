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Boeing увольняет часть руководства и распродает имущество 

BFM.RU и ещё 2 1 час назад
Boeing избавляется от имущества и руководства
Фото: Reuters
Предполагается, что такие меры помогут снизить издержки.
Американский концерн Boeing сократит часть руководителей и продаст ряд объектов недвижимости из-за финансовых трудностей. Как отмечает ТАСС, будут уволены около 170 руководящих сотрудников среднего звена, в том числе некоторые вице-президенты Boeing. Часть персонала уже приняла предложение уйти из корпорации, получив годовую зарплату.
В числе прочих мер экономии — закрытие одной из двух площадок по сборке самолетов в Эверетте (штат Вашингтон), а также продажа комплекса в штате Миссури, где отдыхал руководящий состав.
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