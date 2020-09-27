Новый карантин: к чему готовиться бизнесу в России

Российские власти, по всей вероятности, не станут запрещать работать бизнесу в случае подъёма заболеваемости населения коронавирусом. Полный карантин убьёт экономику быстрее всякого коронавируса, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов

Резкий рост заболевания, скорее, заставит власти применить жёсткие меры, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. Что касается бизнеса, здесь ситуация обстоит по-другому.

Пока имеющиеся сигналы говорят, что жестких мер не будет. Как показал опыт, работа многих предприятий при карантине существенно затрудняется. Сейчас не стоит накладывать дополнительные издержки на бизнес, особенно на малый и средний. Главное — дать предпринимателям возможность работать, — цитирует Шибанова KP.RU.

Есть один эффективный способ избежать жёсткого карантина в стране, считает эксперт. Это соблюдение элементарных мер: ношение масок и дезинфекция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россию может ожидать многолетняя рецессия экономики, вызванная закрытием рынков, что вернёт страну в мрачные 1990-е годы. Такой прогноз предусмотрен одним из четырёх кризисных сценариев, обнародованных аналитиками международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).