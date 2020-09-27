Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.01
$
77.75
90.60
90.80
Прогноз
28.09 – 05.10
$
77.00
90.86
Индексы и котировки Brent
42.28
+0.00 Золото
1861.77
–0.06 РТС
1188.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.1631
–0.0215
11.09
1.1846
22.09
14.09
31.08

Экономист рассказал, стоит ли готовиться бизнесу к жёсткому карантину 

News.ru 1 час назад
Новый карантин: к чему готовиться бизнесу в России
Фото: News.ru
Российские власти, по всей вероятности, не станут запрещать работать бизнесу в случае подъёма заболеваемости населения коронавирусом. Полный карантин убьёт экономику быстрее всякого коронавируса, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
Резкий рост заболевания, скорее, заставит власти применить жёсткие меры, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. Что касается бизнеса, здесь ситуация обстоит по-другому.

Пока имеющиеся сигналы говорят, что жестких мер не будет. Как показал опыт, работа многих предприятий при карантине существенно затрудняется. Сейчас не стоит накладывать дополнительные издержки на бизнес, особенно на малый и средний. Главное — дать предпринимателям возможность работать, — цитирует Шибанова KP.RU.

Есть один эффективный способ избежать жёсткого карантина в стране, считает эксперт. Это соблюдение элементарных мер: ношение масок и дезинфекция.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россию может ожидать многолетняя рецессия экономики, вызванная закрытием рынков, что вернёт страну в мрачные 1990-е годы. Такой прогноз предусмотрен одним из четырёх кризисных сценариев, обнародованных аналитиками международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).
News.ru: последние новости
В Сети высмеяли возврат в Латвию от границы с РФ 20 тонн рыбы В Сети высмеяли возврат в Латвию от границы с РФ 20 тонн рыбы Власти Москвы рассказали о дальнейшей работе кафе и ресторанов Власти Москвы рассказали о дальнейшей работе кафе и ресторанов В Совфеде предложили повысить налог на сверхдоход от дивидендов В Совфеде предложили повысить налог на сверхдоход от дивидендов
Комментарии
Компании , Экономика , Олег Шибанов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Россия поставила Меркель перед выбором
Россия поставила Меркель перед выбором
Китай приготовил «кирдык» России
Китай приготовил «кирдык» России
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть