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Страховые взносы для ИП хотят заморозить 

Deita.ru 1 час назад
Бизнесу приготовили новую меру поддержки
Фото: ТАСС
Российские власти хотят поддержать предпринимателей новым способом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
В целях оказания посильной помощи малому бизнесу и соблюдения интересов предпринимательского сообщества в России может быть введён мораторий на увеличение ставок тарифов на обязательные взносы.
Так, в частности, в 2021 году предлагается не индексировать тарифы страховых взносов, в 2022 году предлагается проиндексировать тарифы на ОПС на уровень среднемесячной зарплаты, а на ОМС — на уровень инфляции в 4%. В 2023 году индексация планируется аналогичной.
Для этого нужно будет внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Отмечается, что новые нормы должны коснуться индивидуальных предпринимателей, не имеющих наёмных сотрудников, а также нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой.
Такой законопроект на днях планируется рассмотреть в Госдуме. По словам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, фиксированные тарифы страховых взносов сейчас установлены только по 2020 год включительно.
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Комментарии
Компании , Госдума , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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