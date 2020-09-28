Бизнесу приготовили новую меру поддержки

Российские власти хотят поддержать предпринимателей новым способом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

В целях оказания посильной помощи малому бизнесу и соблюдения интересов предпринимательского сообщества в России может быть введён мораторий на увеличение ставок тарифов на обязательные взносы.

Так, в частности, в 2021 году предлагается не индексировать тарифы страховых взносов, в 2022 году предлагается проиндексировать тарифы на ОПС на уровень среднемесячной зарплаты, а на ОМС — на уровень инфляции в 4%. В 2023 году индексация планируется аналогичной.

Для этого нужно будет внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Отмечается, что новые нормы должны коснуться индивидуальных предпринимателей, не имеющих наёмных сотрудников, а также нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой.