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Uber выиграл суд и теперь заработает в Лондоне 

Прайм 3 часа назад
Uber выиграл важный суд
Фото: Reuters
Онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber выиграл судебный спор на право иметь лицензию на работу в британской столице, свидетельствуют данные суда.
Uber в декабре прошлого года подал апелляцию на решение управляющего лондонским транспортом предприятия Transport for London (TfL), которое не продлило лицензию сервиса в связи с беспокойством за безопасность пассажиров такси.
Одной из основных претензий к компании являлось то, что система сервиса позволяла недобросовестным водителями изменять свои личные данные, из-за чего вместо них на работу выходили водители без страховок и не прошедшие необходимых проверок.
Вестминстерский магистратский суд Лондона в понедельник признал компанию Uber "пригодной и уместной" для того, чтобы иметь операционную лицензию в британской столице, несмотря на "исторические ошибки".
Ранее Uber работал по краткосрочной лицензии, выданной судом в 2018 году после решения TfL не продлевать лицензию сервиса в сентябре 2017 года.
Как ранее заявляло руководство Uber, компания за последние два года фундаментально изменила бизнес и установила стандарты безопасности.
Uber представлена в 40 городах Великобритании, в компании работают более 60 тысяч лицензированных водителей. В Лондоне сервисом пользуются около 3,5 миллиона пассажиров, работают 45 тысяч водителей.
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
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