Uber выиграл важный суд

Онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber выиграл судебный спор на право иметь лицензию на работу в британской столице, свидетельствуют данные суда.

Uber в декабре прошлого года подал апелляцию на решение управляющего лондонским транспортом предприятия Transport for London (TfL), которое не продлило лицензию сервиса в связи с беспокойством за безопасность пассажиров такси.

Одной из основных претензий к компании являлось то, что система сервиса позволяла недобросовестным водителями изменять свои личные данные, из-за чего вместо них на работу выходили водители без страховок и не прошедшие необходимых проверок.

Вестминстерский магистратский суд Лондона в понедельник признал компанию Uber "пригодной и уместной" для того, чтобы иметь операционную лицензию в британской столице, несмотря на "исторические ошибки".

Ранее Uber работал по краткосрочной лицензии, выданной судом в 2018 году после решения TfL не продлевать лицензию сервиса в сентябре 2017 года.

Как ранее заявляло руководство Uber, компания за последние два года фундаментально изменила бизнес и установила стандарты безопасности.

Uber представлена в 40 городах Великобритании, в компании работают более 60 тысяч лицензированных водителей. В Лондоне сервисом пользуются около 3,5 миллиона пассажиров, работают 45 тысяч водителей.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.