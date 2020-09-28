В Москве закрыли еще 13 магазинов

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Московские власти за выходные приостановили работу ещё 13 магазинов, не соблюдавших масочный режим. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«13 магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Немерюк, нарушения всё те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не соблюдают социальную дистанцию.

Всего в столице по решению Роспотребнадзора были закрыты 62 магазина, добавил он.

Ранее сообщалось о закрытии нескольких магазинов сетей «Пятёрочка» и Eurospar.