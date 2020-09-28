В Москве за последние двое суток была приостановлена работа ещё 13 магазинов. Причиной послужило несоблюдение масочного режима.

Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, что власти в очередной раз просят всех соблюдать масочно-перчаточный режим и «не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве».