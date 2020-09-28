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Ещё 13 столичных магазинов закрыли за нарушение масочного режима

News.ru
2 часа назад
В Москве за последние двое суток была приостановлена работа ещё 13 магазинов. Причиной послужило несоблюдение масочного режима.
Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, что власти в очередной раз просят всех соблюдать масочно-перчаточный режим и «не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве».
Нарушения все те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции, — сказал он.
Немерюк также сообщил, что всего за нарушение масочно-перчаточного режима решением Роспотребнадзора была приостановлена работа 62 магазинов, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа может привести к новым ограничениям, которые, вероятнее всего, будут носить рекомендательный характер. С таким заявлением выступил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.
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