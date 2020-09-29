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Старейшего производителя оружия в США продадут по частям 

Прайм и ещё 1 28 минут назад
Remington продадут по частям
Фото: Reuters
Обанкротившегося старейшего в США производителя оружия — компанию Remington — будут распродавать по частям на аукционе, пишет The Wall Street Journal.
Как стало известно изданию, производителя оружия собираются разделить на семь частей и продать семи покупателям.
Деньги, вырученные от сделки, пойдут на покрытие долгов компании.
Минимальная сумма, за которую могут продать производителя — 155 миллионов долларов.
Часть бизнеса — на сумму в 81,4 миллиона долларов — получит компания Vista Outdoor. Ей отойдет контроль производства боеприпасов в Лоноке (штат Арканзас, США).
Другая часть бизнеса — также по выпуску боеприпасов — отойдет компании Sierra Bullets.
Направление, которое занимается оружейным бизнесом, может получить Sturm Ruger & Co.
Компания JJE Capital Holdings получит другие активы по производству оружия.
Издание отмечает, что о результатах торгов частично говорится в судебных материалах. Утвердить эти результаты должны сегодня, 29 сентября.
Производитель оружия Remington подал заявление о своем банкротстве еще летом текущего 2020 года. Это произошло на фоне того, что за последние 4 года продажи оружия производителя обрушились вдвое. Долги компании составляют 250 миллионов долларов.
Холдинг Remington занимается производством гражданского и военного оружия. Еще одно направление — боеприпасы и аксессуары к ним.
Это старейшая американская оружейная компания.
Штаб-квартира находится в Мэдисоне (штат Северная Каролина), основные производственные мощности — в Бриджпорте (штат Коннектикут).
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Компании , Wall Street Journal
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