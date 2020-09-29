Российским аптекам предрекли коллапс

Неотлаженная маркировка, отмена ЕНВД и ограничение доли рынка – следующий год может выдаться непростым для владельцев аптечных сетей и аптек, сообщает ИА DEITA.RU. Подобного мнения придерживается ряд специалистов российского фармацевтического бизнеса.

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Владельцы аптек уже сигнализируют о возможных проблемах в следующем году, некоторые же опасаются, что проблемы заявят о себе уже в октябре. В середине сентября состоялась конференция Infor-media, в рамках которой обсуждались различные варианты будущего фармацевтического рынка России.

Владелец и генеральный директор аптечной сети «Неофарм» Евгений Нифантьев полагает, что сразу несколько факторов будут негативно влиять на фармрынок. Маркировка препаратов, отмена ЕНВД и ограничение доли рынка для аптек до 20% может заставить аптеки в 2021 году испытать «коллапс» лекарственного обеспечения. При негативном варианте событий, лекарства могут исчезнуть из аптек, считает Евгений Нифантьев. Не добавляет оптимизма и ограничение маркетинговых бонусов от фармпроизводителей до 5%, данная мера может привести к удорожанию лекарств, считает специалист.

Также существует инициатива о запрете аптечным сетям превышения доли оборота рынка на 20% в муниципалитете и городах федерального значения. Иными словами, любая аптечная сеть не сможет присутствовать в том или ином регионе в виде монополиста. Необходимо, чтобы у потребителей был выбор аптечных сетей. При подобном исходе негативное влияние может ощутить региональный аптечный бизнес, так как, по мнению Евгения Нифантьева, федеральные сети в регионах не имеют доли рынка более одной пятой.

Фармацевтический рынок может оказаться в плачевном положении уже через месяц – в октябре, считает Анатолий Тенцер, директор по развитию АО НПК «Катрен» , которое является федеральным дистрибьютором по поставке лекарственных препаратов. Он рассказал, что на текущий момент дистрибьюторы не могут пустить в продажу от половины до трети маркированного товара. В аптеках ситуация ещё хуже – большинство аптек не может акцептовать отгружаемый им товар — лишь 40% успешно осуществляют данный процесс, отмечает Анатолий Тенцер.

Стоит отметить, что некоторые специалисты фармацевтического бизнеса полагают, что можно не опасаться краха фармрынка. Если всё же учитывать негативный исход, что может ждать россиян – покупателей, потребителей фармацевтической продукции? Существуют ли меры, благодаря которым можно избежать краха, или минимизировать негативное влияние?

«Важно принять хотя бы на уровне региона правильные меры, чтобы население не ощутило коллапса: понижение ставки упрощенной системы налогообложения с доходов до 1 процента для аптечных организаций, которые утратят ЕНВД в силу изменения законодательства и перейдут на упрощенную систему. В части маркировки общими усилиями фармрынок справится, уже с июля плотно занимаемся этой работой совместно с Территориальным органом Росздравнадзора Приморского края. Аптечный рынок просит более оперативного реагирования от оператора системы Честный Знак на запросы участников обращения лекарств, чтобы избегать парадоксальных ситуаций, когда необходимые препараты в аптеке есть, при этом отпустить их пациентам нет возможности, ведь аптека, как и другие участники оборота лекарственных препаратов, несёт административную ответственность за передачу данных в единую информационную систему. Сокращение доли оборота рынка до 20% на населении возможно и не отразится, потому что будет перераспределение внутри аптечного рынка. При этом последствия таких решений могут привести к снижению выплат в бюджет региона, так как сокращение региональных аптечных сетей приведёт к неизбежному наполнению рынка федеральными сетями, налоговые и страховые выплаты которых будут идти мимо регионального бюджета. Маркетинговые выплаты – тонкий рыночный инструмент, излишнее регулирование в этой части может привести к вымыванию некоторых позиций, что крайне нежелательно, особенно в текущей непростой ситуации. Поэтому данные инициативы требуют тщательного экспертного подхода и оценки регулирующего воздействия», – отмечает Наталья Назаренко, президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество».