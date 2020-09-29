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Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний 

Lenta.ru 1 час назад
Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний
Фото: ТАСС
После ослабления карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса треть российских компаний снизили сотрудникам зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие» об основных стратегиях ведения малого бизнеса.
Чтобы обеспечить функционирование бизнеса фирмы в основном сокращали траты на рекламу и переводили большое число сотрудников на удаленку. Согласно результатам опроса, 35 процентов компаний снизили сотрудникам зарплату в период пандемии.
Около четверти сократили штат, и только 7 процентов не принимали никаких действий для сокращения затрат. Наиболее серьезными проблемами компании малого бизнеса назвали снижение покупательской способности населения, спроса и отсутствие клиентской базы.
Ранее в сентябре стало известно, сколько денег россияне считают нужным получать для нормальной жизни. Согласно данным опроса Webbankir, большинство граждан уверены, что для этого необходимо зарабатывать не меньше 50 тысяч рублей, четверть россиян хотела бы получать в пределах от 70 до 100 тысяч рублей, а почти четверть (22 процента) готовы жить на 35-50 тысяч рублей в месяц. Из-за пандемии каждый пятый работник в стране перешел на «серую» зарплату. Ранее бизнес предсказал рост объема «серых» зарплат в России на 30 процентов по итогам года. В прошлом году неофициальную зарплату получали около 20 миллионов человек в стране.
Доходы россиян резко сократились в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Во втором квартале 2020 года они обвалились на 8 процентов после роста в первом на 1,2 процента. По данным Росстата, сейчас в стране живут 19,9 миллиона человек с доходом ниже прожиточного минимума, за год число бедных выросло на 1,3 миллиона человек.
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