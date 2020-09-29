«Яндекс» прокомментировал закрытие офиса в Турции

Закрытие офиса "Яндекса" в Стамбуле не повлияет на работу сервисов в Турции, заявили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что "Яндекс" закрывает свое представительство в Стамбуле, что якобы может быть связано с принятием закона об усилении контроля за иностранными социальными сетями.

"Все наши сервисы в Турции, включая "Навигатор" и "Поиск", будут по-прежнему доступны пользователям. Мы продолжим развивать их, работать с локальными партнерами и оказывать поддержку пользователям. Изменения затронут только операционную деятельность турецкого офиса — ряд функций нашей дочерней компании в Стамбуле перейдут в другие офисы "Яндекса", — отметили в пресс-службе.

В конце июля в Турции приняли закон, который обяжет иностранные компании, в частности Facebook, Twitter и Instagram, открыть свои представительства в стране. Такие юридические лица будут нести ответственность за публикацию на их платформах противоправного контента. Они также будут обязаны принимать меры для пресечения распространения подобной информации. Если компании откажутся открывать турецкие представительства, то Анкара намерена ограничивать доступ к социальным сетям, вплоть до полного закрытия доступа к ним.

"Яндекс" открыл представительство в Турции в 2011 году, одновременно запустив там местный портал и поиск yandex.com.tr. В ноябре 2019 года "Яндекс" локализовал голосового помощника "Алису" для турецкого рынка.