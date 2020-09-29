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«Газпром» ждет роста закупок Турцией российского газа 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
«Газпром» ждет роста закупок Турцией газа
Фото: ТАСС
"Газпром экспорт" ждет роста закупок Турцией газа из РФ, но динамика снижения первого полугодия, возможно, не будет компенсирована, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.

"Цена нефтяного индекса была достаточно высока в первом полугодии, сейчас она снизилась и мы предполагаем, что это приведет к тому, что объемы закупок природного газа, российского природного газа увеличатся в Турции, хотя, возможно, что не сможем компенсировать того снижения, которое было в целом… за первое полугодие", — сказал Комлев в ходе онлайн-дискуссии с аналитиками "Атона".

Турция — традиционно один из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа, поставки которого осуществляет в страну "Газпром". Однако в последние годы продажи "голубого топлива" компании на турецком рынке падают. Так, в прошлом году они упали на 35% — до 15,5 миллиарда кубометров, а в первом полугодии текущего года "Газпром" снизил поставки газа в республику в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров.
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Комментарии 3
Компании , Сергей Комлев , Газпром
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