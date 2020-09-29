«Газпром» ждет роста закупок Турцией газа

"Цена нефтяного индекса была достаточно высока в первом полугодии, сейчас она снизилась и мы предполагаем, что это приведет к тому, что объемы закупок природного газа, российского природного газа увеличатся в Турции, хотя, возможно, что не сможем компенсировать того снижения, которое было в целом… за первое полугодие", — сказал Комлев в ходе онлайн-дискуссии с аналитиками "Атона".