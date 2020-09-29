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Последний паромный рейс выполнен в понедельник, 28 сентября, на Керченской переправе.

Как сообщил агентству "Прайм" основной оператор переправы АО "АнРуссТранс", дальнейшее паромное сообщение между материковой частью России и полуостровом Крым остановлено на неопределенный срок.

Причиной остановки паромной переправы стало отсутствие спроса: основным направлением работы Керченской переправы являлась перевозка железнодорожным вагонов с грузами, а также пассажиров и автомобилей.

После открытия Крымского моста перевозки были переориентированы, и спрос на морское сообщение резко упал.

"28 сентября наш паром перевёз последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы", — рассказал генеральный директор АО "АнРуссТранс" Василий Анненков.

Всего в Керченском проливе работало три автопассажирских парома "АнРуссТранс". Последний рейс с пассажирами на борту сделал паром "Крым" в октябре 2018 года.

Из-за остановки рейсов Керченской переправы будет также остановлена работа морского порта в Крыму.

"Как оператор крымского порта, мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов", — отметил Анненков.

До последнего дня порт и переправу обслуживало около 300 сотрудников, большинство из которых потеряет работу после остановки рейсов. Ранее оператор уже проводил сокращение персонала. В пиковые годы загрузки переправы её обслуживало более 700 сотрудников "АнРуссТранс".