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Керченская паромная переправа останавливает работу 

Прайм и ещё 9 2 часа назад
Последний паромный рейс выполнен в понедельник, 28 сентября, на Керченской переправе.
Как сообщил агентству "Прайм" основной оператор переправы АО "АнРуссТранс", дальнейшее паромное сообщение между материковой частью России и полуостровом Крым остановлено на неопределенный срок.
Причиной остановки паромной переправы стало отсутствие спроса: основным направлением работы Керченской переправы являлась перевозка железнодорожным вагонов с грузами, а также пассажиров и автомобилей.
После открытия Крымского моста перевозки были переориентированы, и спрос на морское сообщение резко упал.

"28 сентября наш паром перевёз последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы", — рассказал генеральный директор АО "АнРуссТранс" Василий Анненков.

Всего в Керченском проливе работало три автопассажирских парома "АнРуссТранс". Последний рейс с пассажирами на борту сделал паром "Крым" в октябре 2018 года.
Из-за остановки рейсов Керченской переправы будет также остановлена работа морского порта в Крыму.

"Как оператор крымского порта, мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов", — отметил Анненков.

До последнего дня порт и переправу обслуживало около 300 сотрудников, большинство из которых потеряет работу после остановки рейсов. Ранее оператор уже проводил сокращение персонала. В пиковые годы загрузки переправы её обслуживало более 700 сотрудников "АнРуссТранс".
Керченская паромная переправа существовала с 1954 года и относилась к числу стратегических объектов СССР, но в конце 1980-х годов паромы остановились из-за высокого технического износа. В конце 2004 года в рамках соглашения России и Украины о совместной эксплуатации Керченской переправы, оператором объекта стала Группа компаний "АнРуссТранс". В 2018 году после ввода в эксплуатацию Крымского моста переправа оставалась единственным альтернативным мосту транспортным сообщением в Керченском проливе. За весь период эксплуатации Керченской переправы не было ни единой аварии или аварийного происшествия. Переправа обеспечивала бесперебойную перевозку грузов, пассажиров и автомобилей. В 2019 году президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме в адрес коллектива "АнРуссТранс", отметил, что "благодаря профессионализму (коллектива)… в самые короткие сроки восстановлены железнодорожные паромы, создана современная портовая инфраструктура… все прошедшие годы, пока не был введён в эксплуатацию Крымский мост, железнодорожное паромное сообщение достойно, на высоком уровне выполняло свою миссию".
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