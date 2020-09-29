«Газпром» продаст гостиницу в Сочи за 1,3 млрд рублей 

«Газпром» продаст гостиничный комплекс «Пик Отеля» в Сочи за 1,308 млрд руб. (с учётом НДС), говорится в сообщении газового холдинга. Как отмечает компания, цена продажи по итогам торгов более чем вдвое превысила начальную цену (603,1 млн руб.).
«По итогам торгов определен покупатель крупного непрофильного актива "Газпрома" — гостиничного комплекса "Пик Отель".
Предложенная победителем цена — 1,308 млрд руб. с НДС — более чем в два раза превысила начальную (603,1 млн руб. с НДС)», — говорится в сообщении.
Участие в торгах принимали 14 претендентов. «Пик Отель» расположен на высоте 540 метров над уровнем моря в курортном посёлке Красная поляна.