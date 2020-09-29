Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.00
$
79.29
92.60
92.99
Прогноз
05.10 – 12.10
$
80.00
92.64
Индексы и котировки Brent
41.32
–0.07 Золото
1897.25
–0.02 РТС
1166.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.09
1.1739
–0.0124
14.09
1.1864
25.09
17.09
03.09

«Газпром» продаст гостиницу в Сочи за 1,3 млрд рублей 

Rambler News Service 44 минуты назад
«Газпром» продаст гостиницу в Сочи за 1,3 млрд рублей
Фото: РИА Новости
«Газпром» продаст гостиничный комплекс «Пик Отеля» в Сочи за 1,308 млрд руб. (с учётом НДС), говорится в сообщении газового холдинга. Как отмечает компания, цена продажи по итогам торгов более чем вдвое превысила начальную цену (603,1 млн руб.).

«По итогам торгов определен покупатель крупного непрофильного актива "Газпрома" — гостиничного комплекса "Пик Отель".

Предложенная победителем цена — 1,308 млрд руб. с НДС — более чем в два раза превысила начальную (603,1 млн руб. с НДС)», — говорится в сообщении.

Участие в торгах принимали 14 претендентов. «Пик Отель» расположен на высоте 540 метров над уровнем моря в курортном посёлке Красная поляна.
Видео дня. Эксперт рассказал, почему рубль сдает позиции
Rambler News Service: последние новости
«Нафтогаз» получил в I полугодии чистый убыток в размере $409 млн «Нафтогаз» получил в I полугодии чистый убыток в размере $409 млн Силуанов избран председателем набсовета Сбербанка Силуанов избран председателем набсовета Сбербанка Сеть Sunlight оштрафовали за фейковый «уход с рынка» Сеть Sunlight оштрафовали за фейковый «уход с рынка»
Компании , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фондовые биржи АТР закрылись ростом
Фондовые биржи АТР закрылись ростом
Найден способ сэкономить на покупке валюты
Найден способ сэкономить на покупке валюты
Сбербанк создаст сервис аудиостриминга
Сбербанк создаст сервис аудиостриминга
Sunlight оштрафовали за липовые «ликвидации»
Sunlight оштрафовали за липовые «ликвидации»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика