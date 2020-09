Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи

Хайпового производителя электрокаров Nikola, одного из основных конкурентов Tesla, уличили в мошенничестве. После обвинений котировки акций обвалились на 30 процентов, а основатель компании Тревор Милтон почти сразу ушел в отставку. Амбициозный 39-летний предприниматель произвел своим проектом настоящий фурор в 2020 году и стал долларовым миллиардером после того, как вывел Nikola на биржу в конце июня. На максимуме капитализация стартапа достигала 30 миллиардов долларов — больше, чем у Ford и Fiat-Chrysler, брендов с многолетней историей. Теперь мыльный пузырь громко лопнул. Крах несостоявшегося «убийцы Tesla» — в материале «Ленты.ру».

Поворот не туда

Компания Nikola должна была произвести революцию в мире грузовых автомобилей. Созданный в 2014 году в США стартап представил уже несколько моделей электрических грузовиков с питанием от батарей или водородных топливных элементов. И даже несмотря на то, что Nikola пока не произвела ни одной машины, дела у нее шли отлично — сумма предзаказов достигала 10 миллиардов долларов. В августе автопроизводитель заключил контракт на поставку 2,5 тысячи мусоровозов крупной компании по переработке мусора Republic Services, а в сентябре объявил о стратегическом партнерстве с концерном General Motors.

По условиям сделки Nikola должна передать GM пакет своих акций на сумму 2 миллиарда долларов и право назначать одного члена своего совета директоров, а взамен получит доступ к комплектующим (в том числе батареям и топливным элементам) и производственным мощностям GM для проектирования и выпуска своей модели электропикапа Badger. Таким образом Nikola ожидает сэкономить более 4 миллиардов долларов за десять лет на батареях и более миллиарда долларов на инженерных расходах. General Motors в свою очередь планирует заработать около 4 миллиардов на росте стоимости полученных акций, поставке батарей и производстве Badger.

На новостях о партнерстве акции производителя электромобилей взлетели на 34 процента. Акции американского концерна тоже подросли, прибавив 5,5 процента. Однако уже через пару дней вера в светлое будущее омрачилась выходом разгромного доклада компании Hindenburg Research, специализирующейся на судебно-финансовых исследованиях.

«Тревор Милтон превратил обман в публичную компанию стоимостью 20 миллиардов долларов и подписал партнерские соглашения с некоторыми ведущими автопроизводителями в тщетных попытках догнать Tesla», — говорилось в документе.

Несостоявшаяся революция

Длинный и изобилующий сканами, видеороликами и ссылками отчет Hindenburg Research называется красноречиво: «Nikola: как использовать море лжи, чтобы стать партнером крупнейшего автопроизводителя Америки». В финансовой фирме утверждают, что собрали информацию из телефонных звонков, текстовых сообщений и электронных писем, которые содержат десятки ложных заявлений от основателя и генерального директора Nikola. Стартап, который поначалу назывался Bluegentech, уверял инвесторов, что обладает запатентованной технологией газовой турбины, которая на 10-15 лет опережает любые другие. Однако Hindenburg Research уверяет, что в это время стартап вел переговоры с компанией Brayton Energy о покупке ее турбин.

В мае 2016 года Тревор Милтон публично объявил, что совершил революцию в транспортных перевозках и принимает заказы на грузовик Nikola One с газовой турбиной, который уже полностью готов к производству. Хотя еще в июле глава Nikola называл СПГ «лучшим выбором», буквально через две недели выяснилось, что стартап отказывается от СПГ и переключается на разработку водородных топливных элементов. В Hindenburg Research недоумевают, почему в таком случае Милтон не продал за миллиарды долларов патент на опережающую время технологию, если она, конечно, существует в реальности. Также в фирме находят подозрительным тот факт, что через год Милтон подписал контракт со шведской компанией Powercell AB о поставке ее водородных топливных элементов.

При этом в апреле 2019-го Powercell AB разорвала контракт, расплывчато сославшись на «неприемлемые условия ведения бизнеса» с Nikola. Hindenburg Research связался с сотрудником Powercell AB и спросил, что он слышал о собственных топливных элементах Nikola. Представитель компании, связанный c Vоlvо, отметил, чтo зaявлeния Милтона «полная брехня». Между тем сам Милтон путается в показаниях. Так, изначально он уверял, что Nikola разрабатывает собственные топливные элементы вместе с неназванными компаниями, а потом стал говорить, что на самом деле сотрудничает с научно-исследовательским институтом, название которого не хочет раскрывать.

Кроме того, авторы доклада обвинили производителя электрокаров в обмане при съемках представляемых автомобилей. По их мнению, в видео Nikola One in Motion, где показан движущийся на большой скорости грузовик, он на самом деле катится с горки. Фирма даже нашла то самое место, где снимался ролик. В отчете говорится, что там дорога действительно начинается с холма, а потом долгое время идет по прямой с уклоном в три градуса, практически незаметным глазу. Сотрудники Hindenburg Research заехали на холм, поставили машину на нейтральную передачу и толкнули ее. В итоге автомобиль разогнался до 90 километров в час и проехал более трех километров. Эксперты также усомнились в реальности больших предзаказов на грузовики Nikola и самостоятельной разработке ключевых деталей.

Поймали на вранье стартап не только в Hindenburg Research. Так, по данным источников Financial Times, дизайн флагманского грузовика Nikola Милтон купил у хорватского дизайнера Адриано Мудри. При этом компания утверждала, что ее основатель сам разработал дизайн в подвале собственного дома. Более того, в 2018 году Nikola подала иск на 2 миллиарда долларов против Tesla, обвинив конкурента в краже патентов на дизайн кабины грузовика при создании электротягача Tesla Semi. В ответ на запрос Financial Times в компании сообщили, что проект Nikola One был разработан и запатентован стартапом. Там уточнили, что на раннем этапе Nikola действительно приобрела лицензию на проекты Мудри, однако настаивали, что конечный продукт существенно отличается от его дизайна.

Попытка оправдаться

После публикации разгромного доклада котировки акций Nikola тут же обвалились на 13 процентов. В компании почти сразу отреагировали ответными обвинениями. В заявлении Nikola говорится, что Hindenburg Research манипулирует рынком и зарабатывает на искусственном падении акций. Стартап также пригрозил направить жалобу на действия авторов отчета в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). «Нам нечего скрывать, и мы будем опровергать эти обвинения. Они уже заняли больше времени и внимания, чем заслуживают. Мы наняли ведущую юридическую фирму Kirkland & Ellis для оценки возможности обращения в суд в отношении шортселлеров-активистов и любых других лиц, действующих совместно с ними», — пообещали в Nikola.

Инвесторов не впечатлил ответ компании. Ее котировки 11 сентября продолжили снижение еще на премаркете, а на открытии торгов в Нью-Йорке падение ускорилось. В моменте обвал достигал 13,47 процента, а переговоры производителя с рядом потенциальных партнеров, включая британскую BP, о строительстве водородных заправочных станций зашли в тупик. Еще через 10 дней произошло событие, которое усугубило положение Nikola на бирже — Тревор Милтон принял решение покинуть компанию. Комментируя свой уход, он заявил, что внимание общественности должно быть сосредоточено на компании и на ее миссии, которая должна изменить мир, а не на его персоне. Основатель Nikola, которого к тому же недавно обвинили в сексуальном насилии, добавил, что намерен защищать себя от ложных обвинений.

В итоге котировки акций стартапа упали на 29,6 процента, до 24,05 доллара за акцию, на открытии торгов 21 сентября. Милтона на его посту сменит бывший вице-председатель General Motors Стефан Гирски. И хотя Комиссия по ценным бумагам США уже заинтересовалась Nikola на предмет претензий Hindenburg Research, эксперты на рынке все еще считают акции компании перспективными. Так, по мнению аналитика Wedbush Дэна Айвза, хотя в краткосрочной перспективе Уолл-стрит негативно воспринимает уход Милтона, у компании еще есть время на выполнение своих ключевых целей. Аналитик Cowen&Co Джеффри Осборн в свою очередь уверен, что отставка Милтона — это попытка свести к минимуму отвлекающие факторы, а не признание каких-либо нарушений со стороны компании.

Конечно, не в пользу производителя играет тот факт, что к сентябрю 2020 года он не выпустил еще ни одного автомобиля. И теперь будущее Nikola зависит от успеха грузовика Nikola Two, пикапа Badger и других проектов. Если компания сдержит обещания и выпустит пикап и грузовики, шумиха вокруг Nikola One и скандал с обвинениями постепенно улягутся. Очень кстати в этом смысле пришлось партнерство с General Motors, который не закрыл сделку по покупке акций Nikola, несмотря на поднявшуюся шумиху. Во всяком случае, пока. Формат сделки с концерном подразумевает, что Nikola сможет как минимум выпустить Badger, так как в нем используются уже рабочие аккумуляторы GM Ultium, а не «революционная», но так и не представленная батарея Nikola.