Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.10
$
79.30
92.90
93.08
Прогноз
05.10 – 12.10
$
78.42
90.70
Индексы и котировки Brent
41.23
+0.19 Золото
1887.07
–0.12 РТС
1166.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.1734
–0.0113
15.09
1.1847
27.09
18.09
04.09

Будущее трети российских АЗС под вопросом 

Финмаркет и ещё 13 1 час назад
Уже в этом году треть российских заправок может закрыться. Такой прогноз "Известиям" представили в Независимом топливном союзе (НТС). Владельцам тысяч небольших заправок может оказаться не по карману новый ГОСТ, который вступает в силу с 1 октября. В ГОСТе Р 58927-2020 содержатся новые рекомендации по оснащению АЗС и устанавливаются более жесткие требования точности отпуска топлива.
Документ предусматривает перечень требований к ТРК и обязывает заправки иметь в распоряжении работающее оборудование с контролем количества заливаемого топлива. Колонки должны быть оснащены программным обеспечением (ПО) с защитой от несанкционированного доступа, а также замен узлов, не предусмотренных ее изготовителем.
Россиянам назвали способ сэкономить на топливе
Ужесточается и требование к точности отпуска топлива. Ранее этот показатель был равен 0,5 мл на литр (из них 0,25 мл на литр с учетом температур). Теперь же оно составит 0,25 мл на литр без учета температур. Без нового оборудования АЗС не смогут соответствовать таким требованиям, говорят эксперты.
По словам главы РТС Евгения Аркуши, в России ни на одной из АЗС колонок с новым ПО пока не установлено. Заставлять это делать никто не будет, так как ГОСТ носит рекомендательный характер, добавил он. И даже если стандарт сделают обязательным, он будет относиться к производителям, а не к тем, кто эти колонки эксплуатирует.
Но, как считает вице-президент НТС Дмитрий Гусев, рекомендательный характер ГОСТа не избавит от ответственности, так как сегодня в рамках действующего КоАПа для АЗС за нарушение точности отпуска топлива предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они варьируются от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом Росстандарт рассматривает возможность значительно их увеличить, подняв до 1% от годовой выручки.
По словам Гусева, в России из 23 тыс. АЗС большая часть (около 60%) — это независимые. И многим будет не по карману обновление оборудования. Он отметил, что если в среднем на каждой АЗС имеется по 6 колонок, то в сумме на все российские заправки потребуется около 138 тыс. ТРК.

"По нашим данным, производители не смогут обеспечить достаточное количество оборудования. В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется", — заключил представитель НТС.

Финмаркет: последние новости
ФНС начинает эксперимент по возврату НДС в течение месяца ФНС начинает эксперимент по возврату НДС в течение месяца Минфин ужесточает правила подачи налоговых деклараций Минфин ужесточает правила подачи налоговых деклараций России необходима структурная трансформация экономики России необходима структурная трансформация экономики
Комментарии 2
Компании , Видео , Другое , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банкомат «съел» карту: что нельзя делать ни в коем случае
Банкомат «съел» карту: что нельзя делать ни в коем случае
К чему приведут новые правила проверки счетчиков
К чему приведут новые правила проверки счетчиков
Россиянам раздадут продуктовые карточки
Россиянам раздадут продуктовые карточки
В ПФР сказали, кто получит новую выплату в 10 тысяч…
В ПФР сказали, кто получит новую выплату в 10 тысяч…
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение