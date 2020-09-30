«Белавиа» возобновила полёты в Россию 

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса возобновила рейсы в подмосковный аэропорт Домодедово

«Белавиа» приступила к выполнению полётов в московский аэропорт Домодедово. Борт Boeing 737-800 уже вылетел из национального аэропорта Минск, обратно в белорусскую столицу вернётся в 16.05, — приводит РИА Новости сообщение белорусского авиаперевозчика.

С 21 сентября Россия открыла границы с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а с 27 сентября — с Южной Кореей.

Как сообщал NEWS.ru, 26 сентября первый самолёт российской авиакомпании приземлился в аэропорту Минска.