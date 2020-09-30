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«Белавиа» возобновила полёты в Россию 

News.ru и ещё 2 1 час назад
«Белавиа» возобновила полёты в Россию
Фото: globallookpress.com
Белорусская авиакомпания «Белавиа» после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса возобновила рейсы в подмосковный аэропорт Домодедово.

«Белавиа» приступила к выполнению полётов в московский аэропорт Домодедово. Борт Boeing 737-800 уже вылетел из национального аэропорта Минск, обратно в белорусскую столицу вернётся в 16.05, — приводит РИА Новости сообщение белорусского авиаперевозчика.

С 21 сентября Россия открыла границы с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а с 27 сентября — с Южной Кореей.
Как сообщал NEWS.ru, 26 сентября первый самолёт российской авиакомпании приземлился в аэропорту Минска.
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Компании , Boeing , Аэропорт Домодедово , РИА Новости
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