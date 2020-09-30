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Треть российских компаний планирует увеличить штат в 2020 году 

Прайм 2 часа назад
Треть российских компаний увеличит штат
Фото: РИА Новости
Треть российских компаний (33%) планирует увеличить штат, а 18% уверены, что получат прибыль по итогам года, показало исследование сервиса "Работа.ру".
Согласно данным исследования, половина компаний (50%) считает, что делать прогнозы об итогах 2020 года еще рано, около трети (32%) прогнозируют, что закончат год с убытками.
Говоря о планах по изменению штата, только четверть компаний (25%) заявили о планах оптимизировать или сократить штат сотрудников, еще у 42% компаний таких планов нет, а об увеличении штата заявила треть (33%) респондентов.
Исследование проводилось в сентябре среди более чем 1 тысячи представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов из всех округов РФ.
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