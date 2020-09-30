ФНС начинает эксперимент по ускоренному возврату НДС

Оценка деклараций налогоплательщиков в рамках пилота будет проводиться в два этапа — в течение десяти дней и через месяц, право на быстрый возврат НДС получат плательщики, ранее не применившие заявительный порядок возврата, клиенты групп низкого и среднего риска. Половина (50%) контрагентов по НДС должны быть заявлены налогоплательщиком (и проверены) в предыдущие налоговые периоды, более 80% контрагентов должны иметь по классификации ФНС низкий или средний риск. Ускоренный возврат потребует возмещения ранее более 70% заявленного НДС. Также одним из маркеров ФНС является уплата клиентом за последние три года налогов на сумму, большую заявленной на текущий квартал суммы возврата НДС.