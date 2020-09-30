«Дисней» уволит десятки тысяч сотрудников

Американская компания Walt Disney заявила, что из-за пандемии коронавируса испытывает ряд экономических проблем, вследствие чего вынуждена сократить еще 28 тысяч работников в США. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

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«Каким бы душераздирающим ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия Covid-19 на наш бизнес», — заявило руководство компании.

Как уточнили в агентстве, под сокращение подпадают сотрудники тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также члены руководства. Больше половины из них трудились неполный рабочий день.

В целом до начала пандемии в компании насчитывалось около 100 тысяч работников в Штатах.