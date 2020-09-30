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Bloomberg (США): «Дисней» уволит десятки тысяч сотрудников из-за пандемии

ИноСМИ
1 час назад
Американская компания Walt Disney заявила, что из-за пандемии коронавируса испытывает ряд экономических проблем, вследствие чего вынуждена сократить еще 28 тысяч работников в США. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщило агентство Bloomberg.
«Дисней» уволит десятки тысяч сотрудников
Фото: ReutersReuters
«Каким бы душераздирающим ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия Covid-19 на наш бизнес», — заявило руководство компании.
Как уточнили в агентстве, под сокращение подпадают сотрудники тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также члены руководства. Больше половины из них трудились неполный рабочий день.
В целом до начала пандемии в компании насчитывалось около 100 тысяч работников в Штатах.
По последним данным, в США зафиксировано 7,4 миллиона случаев коронавируса, из них 4,6 миллиона закончились выздоровлением и более 200 тысяч — смертью. Штаты лидируют в мире по заболеваемости и смертности от Covid-19.
Компании,Walt Disney,Bloomberg,
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