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Российским госкомпаниям приказали спасать рубль 

Lenta.ru 1 час назад
Правительство России отправило госкомпаниям директиву по ограничению валютных резервов до уровня 1 октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные компаний, размещенные на портале раскрытия информации, сообщает «Интерфакс».
Фактически им приказали продавать накопившуюся валюту на бирже, что поддержит курс рубля и спасет его от дальнейшего падения. Содержание и номер директивы подробно сообщала «Алроса», другие указали только ее номер (№8036п-П13) или суть. Так, «Газпром» рассказал, что 12 октября рассмотрит вопрос «об уровне валютных активов».
Чем закончится сильнейший обвал рубля
Портал Росимущества дает указание на директиву №8036п-П13, но не раскрывает ее смысла и списка адресатов. Не исключено, что отсечение на уровне двухлетней давности касается только «Алросы», а для других установлена другая дата. О выполнении директивы компанией и ее «дочками» надо отчитываться перед Центробанком, также отмечает «Алроса».
Такой способ поддержания курса рубля правительство Дмитрия Медведева использовало в декабре 2014 года. Тогда власти посчитали, что именно нежелание госкомпаний расставаться с иностранной валютой стало одним из факторов девальвации рубля. Им приказали довести уровень чистых валютных активов до состояния на 1 октября 2014 года.
В сообщении отмечается, что нынешняя директива датирована еще 1 сентября, то есть до начала резкого падения, но уже на фоне появления геополитических рисков. В частности, появилась информация о возможных санкциях из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и продолжались протесты в Белоруссии.
Накануне, 29 сентября, курсы доллара и евро побили многомесячный и многолетний максимумы. Доллар вплотную подобрался к 80 рублям, а евро шагнул за отметку 93 рубля. В середине дня рубль начал резко укрепляться, так что доллар закончил сессию на уровне 79 рублей, а евро 92,85 рубля.
В середине дня также появилось сообщение Центробанка о намерении с 1 октября по 30 декабря увеличить продажу валюты на уровне 2,9 миллиарда рублей в день.
В начале недели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение рубля обычной волатильностью. По его мнению, ослабление обязательно сменится укреплением, однако сроки, в которые это случится, предсказать никто не может.
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Комментарии 49
Компании , Видео , Экономика , Дмитрий Медведев , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Росимущество , Газпром , Алроса , Правительство РФ , Центральный банк России , Интерфакс
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