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Shell резко урежет расходы и значительно сократит персонал 

Прайм и ещё 1 41 минуту назад
Shell резко урежет расходы и сократит персонал
Фото: Reuters
Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell объявила о реорганизации бизнеса, в рамках которого сократит расходы, а также штат компании в ближайшие два-три года, говорится в сообщении компании.
В частности, к концу 2022 года компания сократит от 7 до 9 тысяч человек (включая около 1,5 тысячи человек, согласившихся на добровольное сокращение в 2020 году). Таким образом, штат может быть сокращен более чем на 10%, исходя из того, что на конец 2019 года в компании работало 83 тысячи человек.
В результате предпринимаемых мер компания надеется существенно сократить расходы.

"Ожидается, что снижение сложности организационной структуры, наряду с другими мерами, приведет к устойчивой ежегодной экономии в размере от 2 до 2,5 миллиарда долларов к 2022 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания ожидает, что добыча углеводородов по итогам третьего квартала составит от 2,15 до 2,25 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. "Показатель включает воздействие в объеме от 60 до 70 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день от ураганов в Мексиканском заливе США", — уточняет Shell.
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.
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Компании , Shell
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