В Москве временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Он напомнил, что всего в столице с 12 мая из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима посетителями и сотрудниками закрыли 62 продуктовых магазина, несколько предприятий по продаже детских и других непродовольственных товаров, а также ряд парикмахерских и салонов красоты.

"Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты", — сообщил Немерюк.