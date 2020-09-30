Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.36
$
78.49
92.57
91.94
Прогноз
05.10 – 12.10
$
76.70
89.20
Индексы и котировки Brent
41.37
+0.07 Золото
1883.32
–0.04 РТС
1155.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.1705
–0.0142
15.09
1.1847
27.09
18.09
04.09

В Москве закрыли 62 магазина за нарушения масочно-перчаточного режима 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
В Москве временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он напомнил, что всего в столице с 12 мая из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима посетителями и сотрудниками закрыли 62 продуктовых магазина, несколько предприятий по продаже детских и других непродовольственных товаров, а также ряд парикмахерских и салонов красоты.

"Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты", — сообщил Немерюк.

Он уточнил, что проверку предприятий торговли и услуг на предмет соблюдения режима проводят сотрудники департамента торговли услуг, Роспотребнадзора и полиции на протяжении почти пяти месяцев.
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса
Компании , Видео , Алексей Немерюк , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума одобрила смягчение бюджетного правила
Госдума одобрила смягчение бюджетного правила
Набсовет ВТБ сократил бонусы менеджменту
Набсовет ВТБ сократил бонусы менеджменту
Евросоюзу разрешили начать торговую войну с США
Евросоюзу разрешили начать торговую войну с США
Имбирь и перчатки: что скупают россияне
Имбирь и перчатки: что скупают россияне
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение