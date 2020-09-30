Газопровод «Северный поток» приостановил работу 

Работа газопровода «Северный поток» приостановлена для проведения планового ремонта, говорится в материалах операторов газопроводов Nord Stream, Opal и Nel. Как следует из материалов, поставки газа временно остановлены с 7:00 до 19:00 мск 30 сентября. В 19:00 мск поставки должны быть возобновлены, однако до 7:00 мск 1 октября газопровод будет работать на 50% мощности. Ранее в этом году ремонт проводился с 14 по 23 июля, тогда в ходе плановых работ по техническому обслуживанию обеих ниток их работа была временно остановлена. Как ранее сообщал RNS, объем поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» снизился в 2019 году на 0,5% по сравнению с показателем предшествующего года и составил 58,5 млрд кубометров.