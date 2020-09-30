Посол в США объяснил санкции против «СП-2»

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США своими санкциями в отношении «Северного потока-2» стремятся заставить Россию заплатить за независимую внешнюю политику, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов

В ходе эфира на телеканале «Россия-24» Антонов также заметил, что вопрос обеспечения газом «европейцам решать самим».

«Сегодня существует проблема «Северного потока». Сегодня заставляют западноевропейцев покупать дорогой сжиженный природный газ и отказываться от дешевых российских углеводородов. Конечно, европейцам решать в конце концов», — приводит РИА Новости слова Антонова.

Дипломат также заметил, что американские власти спекулируют проблемой с блогером Алексеем Навальным

«Смысл — это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику», — заметил посол.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что власти Германии усомнились в действиях США по поводу строительства газопровода, который позволит связать Россию и ФРГ.