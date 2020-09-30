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Посол России в США объяснил санкции американцев против «Северного потока-2» 

Общественная служба новостей и ещё 4 48 минут назад
Посол в США объяснил санкции против «СП-2»
Фото: u-f.ru
США своими санкциями в отношении «Северного потока-2» стремятся заставить Россию заплатить за независимую внешнюю политику, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
В ходе эфира на телеканале «Россия-24» Антонов также заметил, что вопрос обеспечения газом «европейцам решать самим».

«Сегодня существует проблема «Северного потока». Сегодня заставляют западноевропейцев покупать дорогой сжиженный природный газ и отказываться от дешевых российских углеводородов. Конечно, европейцам решать в конце концов», — приводит РИА Новости слова Антонова.

Дипломат также заметил, что американские власти спекулируют проблемой с блогером Алексеем Навальным.

«Смысл — это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику», — заметил посол.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что власти Германии усомнились в действиях США по поводу строительства газопровода, который позволит связать Россию и ФРГ.
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Комментарии 1
Компании , Алексей Навальный , Анатолий Антонов , РИА Новости
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