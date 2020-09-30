Нефтегазовый гигант массово уволит сотрудников 

Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell массово уволит сотрудников в рамках реорганизации бизнеса из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

В общей сложности под сокращения до конца 2022 года попадут 10 процентов сотрудников или около девяти тысяч человек. В них входят 1,5 тысячи работников, согласившихся на добровольные сокращения в 2020 году. К 2023 году компания также планирует сократить расходы на 2-2,5 миллиарда долларов в год. В руководстве Shell пояснили, что компания должна оптимизировать процессы, упростить собственную организацию и стать более конкурентоспособной.

Как отмечает агентство, коронавирусный кризис ускоряет переход к зеленой энергетике, вынуждая компании увольнять работников, списывать убытки и сокращать дивиденды.