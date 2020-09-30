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Нефтегазовый гигант массово уволит сотрудников 

Lenta.ru 1 час назад
Нефтегазовый гигант массово уволит сотрудников
Фото: Reuters
Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell массово уволит сотрудников в рамках реорганизации бизнеса из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.
В общей сложности под сокращения до конца 2022 года попадут 10 процентов сотрудников или около девяти тысяч человек. В них входят 1,5 тысячи работников, согласившихся на добровольные сокращения в 2020 году. К 2023 году компания также планирует сократить расходы на 2-2,5 миллиарда долларов в год. В руководстве Shell пояснили, что компания должна оптимизировать процессы, упростить собственную организацию и стать более конкурентоспособной.
Как отмечает агентство, коронавирусный кризис ускоряет переход к зеленой энергетике, вынуждая компании увольнять работников, списывать убытки и сокращать дивиденды.
Ранее аналитики британской нефтегазовой компании BP представили оценку перспектив рынка нефти, согласно которой мир уже прошел пик спроса на сырье. В BP считают, что потребление нефти может никогда не вернуться на уровень, который был до пандемии коронавируса. Во французской нефтегазовой компании Total ожидают более позитивного сценария: по ее мнению, спрос на сырье начнет неуклонно падать после 2030 года.
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Комментарии 1
Компании , Shell , Total , Bloomberg
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