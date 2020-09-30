На Шпицбергене закрыли единственный банк

Как пояснили "РГ" в генконсульстве в Баренцбурге, "филиал "СпареБанк 1 Норд-Норге" в Лонгиербюене - единственная финансовая организация на весь архипелаг, других банков, в том числе российских, на Шпицбергене нет. Генконсульство РФ может проводить большинство финансовых операций дистанционно, однако есть исключения. В частности, у дипмиссии нет возможности удаленно открывать счета в норвежских кронах и долларах США для вновь прибывших сотрудников, снимать наличные для выплаты подъемных пособий вновь прибывшим сотрудникам и для оплаты заработной платы принятым на месте сотрудникам. После закрытия филиала банка в Лонгиербюене для проведения этих операций сотрудникам генконсульства придется вылетать на материк. При этом норвежская сторона предполагает, что действие Венской конвенции не распространяется на банковскую деятельность, поскольку "регулирует отношения между странами, а не между страной и частной компанией".