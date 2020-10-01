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Гипермаркеты Castorama в РФ проданы за 7,4 миллиарда рублей 

РИА Недвижимость и ещё 1 1 час назад
Kingfisher завершил продажу Castorama в России
Фото: РИА Новости
Британская группа Kingfisher завершила продажу гипермаркетов Castorama в России компании "Максидом" за 7,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении британской компании.

"Kingfisher plc сегодня объявляет о завершении продажи Castorama Russia компании "Максидом", одной из ведущих компании в России, предлагающей стройматериалы и товары для дома, на общую сумму около 7,4 миллиарда рублей или около 73 миллионов фунтов стерлингов", — говорится в сообщении.

Как добавляет компания, по условиям сделки, 80% суммы выплачивается при закрытии сделки, а оставшиеся 20% должны быть выплачены равными долями в течение двух лет.
"Продажа получила все разрешения регулирующих органов и завершилась 30 сентября", — указывает Kingfisher.

"Я рад сообщить о завершении продажи Castorama Russia компании "Максидом". Я хотел бы поблагодарить наших коллег из Castorama Russia за их вклад в Kingfisher и пожелать им всего наилучшего в будущем", — приводятся в сообщении слова главы Kingfisher Тьерри Гарнье (Thierry Garnier).

В России Kingfisher работала с 2006 года, ей принадлежали гипермаркеты Castorama. В конце ноября 2018 года Kingfisher приняла решение уйти с ряда рынков, в том числе из РФ, и с января 2020 года российский бизнес был отмечен в балансе как предназначенный для продажи.
Компания Kingfisher — один из крупнейших в мире ритейлеров на рынке DIY (товары для дома, сада и ремонта), штаб-квартира находится в Лондоне. Группа управляет почти 1,37 тысячи магазинов в 9 странах мира. Штат сотрудников насчитывает 77 тысяч человек.
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