H&M получила чистый убыток в $138 млн

Чистый убыток крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам первых девяти месяцев 2019-2020 финансового года, завершившихся 31 августа, составила 1,242 миллиарда шведских крон (138,1 миллиона долларов) против прибыли в 9,231 миллиарда шведских крон (932,5 миллиона долларов) годом ранее, говорится в сообщении компании.

В пересчете на одну акцию убыток H&M составил 0,75 кроны (0,08 доллара) против прибыли в 5,58 кроны (0,56 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании при этом сократилась на 21,3%, до 134,482 миллиарда крон (14,96 миллиарда долларов). "Ситуация с Covid-19 оказала существенное негативное влияние на продажи компании, особенно во втором квартале, когда магазины были временно закрыты на большинстве рынков", — комментирует компания результаты первых девяти месяцев текущего финансового года.

В третьем квартале текущего финансового года чистая прибыль H&M упала в 2,1 раза — до 1,821 миллиарда крон (202,5 миллиона долларов). В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 1,1 кроны (0,12 доллара) против 2,33 кроны (0,23 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании сократилась на 18,7%, до 50,87 миллиарда крон (5,66 миллиарда долларов).

В то же время объем продаж H&M в России по итогам квартала вырос на 1,3% в годовом выражении — до 2,074 миллиарда крон (230,6 миллиона долларов). Количество магазинов в стране по итогам периода составило 150 штук.

Компания указывает, что около четверти магазинов группы H&M имеют договорное право пересматривать условия аренды или отказываться от них каждый год. "В 2021 году планируется чистое сокращение примерно на 250 магазинов", — отмечает H&M.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и др. Сеть компании насчитывает более 5 тысяч магазинов на 74 мировых рынках. Число сотрудников составляет около 179 тысяч человек.