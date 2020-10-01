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В российских судах начнут собирать налоги 

Lenta.ru 1 час назад
В российских судах начнут собирать налоги
Фото: РИА Новости
Налоговые органы смогут собирать долги с предпринимателей прямо в залах суда. Законопроект, вносящий поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, приняла Госдума. Он опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
У бизнесменов появится возможность погасить задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) во время судебного разбирательства — вплоть до удаления судьи в совещательную комнату. В этом случае уголовное преследование будет прекращено.
Нынешние правила позволяют погасить долги и избежать последствий только до начала разбирательства.

«Подобное ограничение неоправданно сужает границы применения норм уголовного закона, устанавливающих основания для освобождения от уголовной ответственности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы указывают, что смягчение норм закона стимулирует предпринимателей добровольно возмещать нанесенный государству ущерб. До их пор они фактически лишались возможности оценить обоснованность предъявленных обвинений. Принимать решение о выплате вменяемого долга приходилось еще до изучения материалов дела.
Инициатором поправок выступил Верховный суд. Новый порядок будет распространяться не только на дела по обвинению в неуплате налогов, но также и на случаи, когда претензии касаются уклонения от уплаты страховых взносов за работников.
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Комментарии
Компании , Федеральная налоговая служба , Госдума
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