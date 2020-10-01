Bloomberg оценил потери российских миллиардеров 

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 26 миллиардов долларов, больше всего потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов — 7,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.

Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов переместился с шестого сразу на восьмое место — его состояние с начала года упало на 7,17 миллиарда долларов и составило 15,1 миллиарда. Основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг , как и месяцем ранее, остается на девятой строчке рейтинга с состоянием в 14,5 миллиардов долларов, которое за январь-сентябрь сократилось на 319 миллионов долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 13,4 миллиарда долларов; с начала года он снизился на 446 миллионов долларов.