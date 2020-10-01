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В России продлят мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса 

Прайм и ещё 10 1 час назад
Мишустин продлил защиту бизнеса от банкротства
Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса будет продлен еще на три месяца, он будет действовать до конца 2020 года.

"Правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января. Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей", — заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Он добавил, что такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и, тем самым, изменить сроки выполнения своих обязательств.

"Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес", — подчеркнул премьер.

Мишустин сообщил, что соответствующее постановление кабмина о продлении моратория уже подготовлено. Он отметил, что этот документ очень ждали многие предприниматели.
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Комментарии
Компании , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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