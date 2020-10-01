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РЖД разрешено не платить дивиденды-2019 

Прайм и ещё 2 1 час назад
РЖД разрешено не платить дивиденды-2019
Фото: РИА Новости
Правительство РФ фактически разрешило РЖД не платить дивиденды за 2019 год, но ждёт предложений по доведению выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров, а также при формировании позиции акционера — РФ — в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы за 2019 год", — говорится в документе.

"Минтрансу России совместно с Минфином России и Росимуществом представить предложения о поэтапном доведении суммы, направляемой на выплату дивидендов, до 50% прибыли…. в соответствии с МСФО", — говорится в распоряжении.
Правительство РФ ждет от Минтранса предложений по поэтапному доведению дивидендов РЖД до 50% прибыли по МСФО.
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Комментарии
Компании , Росимущество , Минтранс РФ , Правительство РФ , РЖД , Минфин
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