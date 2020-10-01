Rambler Group и Кирилл Караваев запускают коллекцию одежды для IT 

«Rambler Group объединяет культовые бренды, например, сам портал «Рамблер/», чей поисковик стоял у истоков Рунета, медийно-сервисную платформу «Афиша», всем известные издания — Lenta.Ru, Gazeta.ru, «Секрет фирмы» и, конечно, крупнейшую блог-платформу LiveJournal. Помимо того, что каждый актив — сам по себе легенда, все мы, сотрудники Rambler Group — одни из ключевых участников IT-сообщества России. Мы давно выпускаем вещи, которые дарим нашим сотрудникам на внутренних мероприятиях. Как правило, это очень необычные подарки, и мы решили сделать наши вещи доступными более широкому кругу — например, тем, кто, возможно, когда-то работал в «Рамблере». В дальнейшем мы планируем расширять линейку и создавать вещи, посвященные каждому из наших активов. Мы рады, что нашим партнером и в разработке коллекции стал Кирилл Караваев — современный бренд, который очень близок нам по духу. Мы уверены, что нашу коллаборацию оценят не только те, кому близок мир IT, но и представители других профессий, которые когда-либо сталкивались с дедлайном».
«Когда Rambler Group предложили нам сделать коллаборацию, мы не раздумывали ни секунды. Для меня это компания значит нечто большее. Ещё с детства помню сайт-поисковик, которым я пользовался чаще, чем другим. А теперь это супергигант, который вмещает еще больше моих любимых сервисов и компаний. Также особенно было приятно, что наши вкусы по дизайну совпадают и совсем не было споров касательно правок и хотелок. Просто идеальный партнер! Этот коллаб как будто был «заключен на небесах». Уверен, будем постоянно расширять коллекцию и раздел новыми вещами и дизайнами, так как у нас, и у сотрудников Rambler Group наверняка тоже много суперидей. Всегда буду рад обратной связи с предложениями. Да пребудет с вами сила ТЗ»!