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Rambler Group и Кирилл Караваев запускают коллекцию одежды для IT 

Партнерский материал 1 час назад
Rambler Group и Кирилл Караваев запускают коллекцию одежды для IT
Фото: Rambler
Вещи поступят в продажу в KIRILL KARAVAEV Store 1 октября
Rambler Group и Кирилл Караваев разработали коллекцию повседневной одежды для всех, кому близок мир IT. В магазине появятся футболки, толстовки, маски и дождевики в фирменном стиле Кирилла Караваева с принтами от Rambler Group.
Одежда будет доступна для покупки онлайн в KIRILL KARAVAEV Store в специальном разделе. Сотрудники Rambler Group смогут приобрести вещи в магазине со скидкой — по промокоду.
Людмила Демина, руководитель отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций:

«Rambler Group объединяет культовые бренды, например, сам портал «Рамблер/», чей поисковик стоял у истоков Рунета, медийно-сервисную платформу «Афиша», всем известные издания — Lenta.Ru, Gazeta.ru, «Секрет фирмы» и, конечно, крупнейшую блог-платформу LiveJournal. Помимо того, что каждый актив — сам по себе легенда, все мы, сотрудники Rambler Group — одни из ключевых участников IT-сообщества России. Мы давно выпускаем вещи, которые дарим нашим сотрудникам на внутренних мероприятиях. Как правило, это очень необычные подарки, и мы решили сделать наши вещи доступными более широкому кругу — например, тем, кто, возможно, когда-то работал в «Рамблере». В дальнейшем мы планируем расширять линейку и создавать вещи, посвященные каждому из наших активов. Мы рады, что нашим партнером и в разработке коллекции стал Кирилл Караваев — современный бренд, который очень близок нам по духу. Мы уверены, что нашу коллаборацию оценят не только те, кому близок мир IT, но и представители других профессий, которые когда-либо сталкивались с дедлайном».

Rambler
Кирилл Каравев, какой-то парень:

«Когда Rambler Group предложили нам сделать коллаборацию, мы не раздумывали ни секунды. Для меня это компания значит нечто большее. Ещё с детства помню сайт-поисковик, которым я пользовался чаще, чем другим. А теперь это супергигант, который вмещает еще больше моих любимых сервисов и компаний. Также особенно было приятно, что наши вкусы по дизайну совпадают и совсем не было споров касательно правок и хотелок. Просто идеальный партнер! Этот коллаб как будто был «заключен на небесах». Уверен, будем постоянно расширять коллекцию и раздел новыми вещами и дизайнами, так как у нас, и у сотрудников Rambler Group наверняка тоже много суперидей. Всегда буду рад обратной связи с предложениями. Да пребудет с вами сила ТЗ»!

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Комментарии
Компании , Людмила Демина , Рамблер , Газета.Ru , Lenta.ru
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