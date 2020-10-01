Rambler Group и Кирилл Караваев запускают коллекцию одежды для IT 

«Когда Rambler Group предложили нам сделать коллаборацию, мы не раздумывали ни секунды. Для меня это компания значит нечто большее. Ещё с детства помню сайт-поисковик, которым я пользовался чаще, чем другим. А теперь это супергигант, который вмещает еще больше моих любимых сервисов и компаний. Также особенно было приятно, что наши вкусы по дизайну совпадают и совсем не было споров касательно правок и хотелок. Просто идеальный партнер! Этот коллаб как будто был «заключен на небесах». Уверен, будем постоянно расширять коллекцию и раздел новыми вещами и дизайнами, так как у нас, и у сотрудников Rambler Group наверняка тоже много суперидей. Всегда буду рад обратной связи с предложениями. Да пребудет с вами сила ТЗ»!