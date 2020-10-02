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В АКРА ожидают роста проблемных долгов крупных российских банков до 12% 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В АКРА ожидают роста проблемных долгов крупных банков РФ
Фото: ТАСС
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ожидает роста просроченных долгов, требующих дополнительные резервы, крупных российских банков до 12% после второго полугодия 2020 года, говорится в комментарии агентства.

"Значительная часть задолженности, отнесенной в первой половине текущего года ко второй стадии (высокий риск выхода на просрочку — ТАСС), может быть впоследствии признана проблемной, как полагает АКРА. Это увеличит объем ссуд третьей стадии в корпоративных ссудных портфелях анализируемых банков минимум до 12%", — говорится в материале. Объем резервов банков по ссудам второй стадии может быть увеличен банками до не менее 650 млрд руб. По оценкам агентства, потенциальные потери от ухудшения кредитного качества ссуд не повлекут за собой критических последствий для рассматриваемой группы из 15 крупнейших по размеру активов банков РФ.

Таким образом, аналитики агентства не видят необходимости в значительной прямой поддержке банков со стороны государства. Потребоваться она может только отдельным (наименее устойчивым) финансовым институтам. При этом агентство не исключает возможности продления регуляторных послаблений в части признания кредитов проблемными и формирования резервов.
Объем и доля проблемных корпоративных кредитов (третья стадия), существенно не изменились по итогам первого полугодия 2020 года. Их доля составила около 8% кредитного портфеля юридических лиц. При этом покрытие их резервами выросло с начала года только на 3 п. п. и оказалось на уровне 61% на 1 июля, отмечают в агентстве.
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Компании , ИТАР-ТАСС
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