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Банк России отозвал лицензию у Тэмбр-банка 

Прайм и ещё 4 1 час назад
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, говорится в сообщении регулятора.
Как сообщает регулятор, решениее было принято по причине нарушений, которые предпринимал банк. В частности, Тэмбр-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц;
Также он допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2020 года занимал 186-е место в банковской системе РФ.
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Комментарии 1
Компании , Экономика , Центральный банк России
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