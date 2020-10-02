ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ РФ с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает регулятор, решениее было принято по причине нарушений, которые предпринимал банк. В частности, Тэмбр-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц;

Также он допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2020 года занимал 186-е место в банковской системе РФ.