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Половина дома: мэрия Москвы дала рекомендации по удаленке 

Газета.Ru 34 минуты назад
Мэрия Москвы дала рекомендации по удаленке
Фото: depositphotos.com
Столичные власти рекомендовали московским организациям перевести на удаленку до 50% от всего штата. Ситуация с распространением COVID-19 в городе остается критичной, отметил мэр Сергей Собянин.
Руководство Москвы рекомендует столичным организациям различных сфер деятельности плавно выводить на удаленный режим работы до половины сотрудников от штатной численности. Об этом в интервью РИА «Новости» в пятницу 2 октября сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая картина в городе остается критичной. Вслед за этим градоначальник издал указ, который обязывает работодателей с 5 октября перевести на удаленный режим работы около 30% работников.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сообщил агентству Ефимов.

Предписание властей Москвы об удаленной работе, прежде всего, касается людей из групп риска по коронавирусу: пожилых и страдающих хроническими заболеваниями граждан. Пока что датой окончания удаленного режима назначено 28 октября.
Впрочем, чиновник отметил, что рекомендации по присутствию на рабочем месте относятся исключительно к сотрудникам офисных предприятий. Промышленные, торговые и сервисные предприятия смогут задействовать всех тех работников, которые нужны им для бесперебойной работы. Кроме того, в обычном режиме продолжится работа медицинских учреждений, оборонных предприятий, а также подразделений «Росатома», Роскосмоса и ряд других стратегических отраслей, говорил Собянин.
По ожиданиям Ефимова, с понедельника 5 октября на работу из дома должны перейти до двух миллионов человек.

«Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний», — заявил заммэра.

Ранее Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» говорил, что рекомендации не дают такого эффекта, как ожидают власти.

«После того как было рекомендовано переводить граждан на удаленную работу, к сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам. Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — предупредил Собянин.

Помимо офисных сотрудников власти рекомендовали москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями с 28 сентября до 28 октября воздержаться от выхода из дома без необходимости.
Предлагалось также отказаться на какое-то время от лишних контактов с проживающими в других квартирах родственниками и знакомыми. Всего за последние сутки в городе было выявлено 2424 новых случая заражения COVID-19, 1211 человек выздоровели, 24 человека скончались.
Московские школьники в связи с повышенным эпидемиологическим риском уйдут на каникулы не на одну неделю, а сразу на две: с 5 до 18 октября.
Правда, это относится только к образовательным учреждениям, полномочия и функции учредителя которых закреплены за органами исполнительной власти Москвы. Прежде всего, это организации начального основного, дополнительного и среднего общего образования, а также учреждения, осуществляющие спортивную подготовку. Детсады при этом остаются работать в обычном режиме.
Власти города обещают контролировать соблюдение удаленного режима работы, для этого у компаний будет запрашиваться информация.

«Мы же видим передвижение по городу, видим, что на дорогах девятибалльные пробки, в метро много людей, и не снижается количество передвигающихся на общественном транспорте. Значит, очевидно, что просто рекомендации не работают. Поэтому мы приняли решение об обязательности этих требования, будем запрашивать у предприятий четкую информацию», — цитирует Собянина «РИА Новости».

Мэр отметил, что компаниям будет направлены письма о том, что у них трудятся граждане, которым 65 лет и более, хронические больные и что их надо обязательно переводить на удаленную работу.
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Комментарии
Компании , Статьи , Владимир Ефимов , Сергей Собянин , Роскосмос , Правительство Москвы , Росатом , РИА Новости
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