Ozon подтвердил подготовку к IPO

Российский онлайн-ретейлер Ozon подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO, говорится в сообщении компании.

"Ozon конфиденциально представил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1 в связи с предполагаемым первичным публичным размещением своих обыкновенных акций", — говорится в сообщении.

Количество акций, подлежащих размещению, и ценовой диапазон предлагаемого размещения пока не определены. Ожидается, что IPO состоится после того, как SEC завершит процесс проверки, отмечается в сообщении Ozon.