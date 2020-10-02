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Ozon подал документы в SEC для проведения IPO 

ТАСС 49 минут назад
Ozon подтвердил подготовку к IPO
Фото: ТАСС
Российский онлайн-ретейлер Ozon подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO, говорится в сообщении компании.

"Ozon конфиденциально представил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1 в связи с предполагаемым первичным публичным размещением своих обыкновенных акций", — говорится в сообщении.

Количество акций, подлежащих размещению, и ценовой диапазон предлагаемого размещения пока не определены. Ожидается, что IPO состоится после того, как SEC завершит процесс проверки, отмечается в сообщении Ozon.
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