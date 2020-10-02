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«Пятерочка» планирует полностью обновить свои магазины 

Прайм и ещё 2 1 час назад
«Пятерочка» полностью обновит свои магазины
Фото: Прайм
Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) планирует полностью обновить сеть своих магазинов в течение пяти лет, сообщил гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

"Доля таких магазинов — около 10% с точки зрения продаж, и мы полностью планируем обновить нашу сеть в течение пяти лет", — сказал Гончаров на конференции для поставщиков DialogX5.

"Пятерочка" запустила программу обновления своих магазинов и обновления ценностного предложения в 2019 году. Глава торговой сети указал, что с тех пор было открыто 1,5 тысячи магазинов в новой концепции.

"На конец года мы планируем иметь около 2 тысяч таких точек", — добавил топ-менеджер.

Всего на конец июня 2020 года "Пятерочка" управляла 16 096 магазинами.
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Компании , Другое , Сергей Гончаров , X5 Retail Group
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