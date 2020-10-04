Кредиторы не смогут судиться с банкротами 

Бизнес сильно пострадал из-за пандемии коронавируса. В связи с этим в правительстве было принято решение помочь отраслям, которые потерпели наибольшие убытки. Возбуждение уголовных дел о банкротстве против компаний и индивидуальных предпринимателей будет невозможно до 7 января 2021 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий, который должен был продлиться до 6 октября 2020 года. Решение коснется гостиничного бизнеса, предприятий общепита, негосударственных образовательных учреждений, сферы бытовых услуг, непродовольственной розницы.

«В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина. Уточняется, что сроки уплаты просроченных обязательств увеличатся.