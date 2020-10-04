Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.11
$
78.69
91.75
92.10
Прогноз
05.10 – 12.10
$
80.00
92.64
Индексы и котировки Brent
39.14
+0.00 Золото
1898.94
–0.15 РТС
1174.49
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.1717
–0.0123
18.09
1.1840
29.09
21.09
07.09

Кредиторы не смогут судиться с банкротами 

Профиль и ещё 6 1 минуту назад
Кредиторы не смогут судиться с банкротами
Фото: ©kremlin.ru
Бизнес сильно пострадал из-за пандемии коронавируса. В связи с этим в правительстве было принято решение помочь отраслям, которые потерпели наибольшие убытки. Возбуждение уголовных дел о банкротстве против компаний и индивидуальных предпринимателей будет невозможно до 7 января 2021 года.
Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий, который должен был продлиться до 6 октября 2020 года. Решение коснется гостиничного бизнеса, предприятий общепита, негосударственных образовательных учреждений, сферы бытовых услуг, непродовольственной розницы.

«В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина. Уточняется, что сроки уплаты просроченных обязательств увеличатся.

Напомним, в марте правительство и ЦБ объявили о мерах поддержки, которые будут оказаны отечественной экономике на фоне распространения коронавируса. В частности, планируется увеличить объем предоставляемых государственных гарантий для малого и среднего бизнеса, расширить льготное кредитование, а для туристической отрасли ввести отсрочку по взысканию налогов.
Видео дня. Банковские комиссии при оплате ЖКУ могут отменить
Профиль: последние новости
В 2021 году будет проще платить за рестораны и кафе В 2021 году будет проще платить за рестораны и кафе Накопительную часть пенсии предложили отменить Накопительную часть пенсии предложили отменить В России предложили снизить налоги для бедных В России предложили снизить налоги для бедных
Комментарии
Компании , Михаил Мишустин , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госинспекция добилась сноса самостроя в центре Москвы
Госинспекция добилась сноса самостроя в центре Москвы
Россияне нашли замену ипотеке
Россияне нашли замену ипотеке
В России проиндексируют выплаты миллионам пенсионеров
В России проиндексируют выплаты миллионам пенсионеров
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
00:14
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
Экономика
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение