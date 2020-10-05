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Матвиенко предлагает повышать налоги для компаний, выводящих средства в офшоры 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции РФ, за вывод средств в офшоры налог может быть повышен.

"Налоговая система должна быть мотивирующей. Для крупных компаний, если они выводят средства за рубеж", — сказала Матвиенко в понедельник на слушаниях по проекту бюджета-2021.

По ее мнению, если компания вкладывает доходы в инвестиционные проекты в России, "налог на прибыль может быть и понижен, а за вывод средств в офшоры налог можно существенно повысить".
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Компании , Видео , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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