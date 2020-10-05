Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции РФ, за вывод средств в офшоры налог может быть повышен.

"Налоговая система должна быть мотивирующей. Для крупных компаний, если они выводят средства за рубеж", — сказала Матвиенко в понедельник на слушаниях по проекту бюджета-2021.

По ее мнению, если компания вкладывает доходы в инвестиционные проекты в России, "налог на прибыль может быть и понижен, а за вывод средств в офшоры налог можно существенно повысить".