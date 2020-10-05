Airbnb хочет привлечь около $3 млрд в ходе IPO

Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb намерен привлечь примерно 3 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже США, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В августе Airbnb подал заявку на IPO в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Предполагается, что размещение состоится после того, как SEC завершит рассмотрение заявки.

По информации источников, на данный момент компания планирует раскрыть свою документацию в ноябре после президентских выборов в США и провести IPO в декабре. При этом они предупредили, что сроки листинга Airbnb могут быть изменены в зависимости от рыночных условий, в частности, из-за волатильности, которая может возникнуть в результате выборов.

Предполагается, что в результате IPO вся компания может быть оценена более чем в 30 миллиардов долларов.

"Размещение Airbnb станет одним из крупнейших и наиболее ожидаемых листингов на фондовом рынке США в 2020 году", — отмечает агентство.

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании содержит более 7 миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 191 стране.