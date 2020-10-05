Microsoft построит облачный дата-центр в Греции

Фото: Reuters Reuters

Презентация прошла в музее Акрополя в присутствии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, ее транслировало греческое общественное телевидение ERT.

Стоимость дата-центра составит 400 миллионов евро, общая стоимость инвестиций составит до 1 миллиарда евро. Он будет хранить и управлять данными в облаке, центр будет обслуживать и соседние страны, сообщил руководитель подразделения Microsoft по Греции, Кипру и Мальте Теодосис Михалопулос. Он подчеркнул, что это первый дата-центр корпорации в Европе.

Проект также включает программы обучения цифровым навыкам 100 тысяч работников государственного и частного сектора, преподавателей и студентов.

"Это важный день для Греции. Это крупнейшая инвестиция Microsoft в Грецию за 28 лет ее присутствия в стране", — сказал президент Microsoft Смит.

По словам президента компании, это демонстрируют доверии компании к экономике Греции, ее правительству и народу.

"Мы не делаем этого во многих странах, и то, что здесь мы делаем, это в 2020 году, в год вызовов, говорит о многом", — подчеркнул он.

Как сказал Смит, дата-центр будет функционировать как региональный центр и для соседних стран.

Премьер Мицотакис сказал, что Греция становится мировым центром "облака". Он сообщил, что в конце января впервые встретился с президентом Microsoft Брэдом Смитом в Давосе в Швейцарии.

"Всего за 9 месяцев мы дошли сюда с многоуровневыми инвестициями, благодаря которым Греция становится глобальным центром cloud", — сказал премьер-министр.

"Благодаря греческому cloud, греческие данные и данные из широкого региона будут безопасно и с меньшими затратами храниться здесь, в Греции", — сказал премьер.

"Как гражданин, я ожидаю более дешевых и быстрых цифровых услуг. Как премьер-министр я ожидаю большего. Выгода будет большей для малых и средних предприятий, и я ожидаю, что стартапам также будет оказана помощь", — сказал Мицотакис.

По его словам, новые технологии коснутся и памятников — с 2021 года посетитель Древней Олимпии увидит ее в трех измерениях через приложение, полностью изменится взгляд на древнюю культуру и памятники.

Он охарактеризовал инвестиции не только как "технологический и экономический скачок", но и как "шаг к демократизации".