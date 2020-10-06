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Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам приостановить работу 

Прайм и ещё 9 3 часа назад
Банкам Киргизии посоветовали остановить работу
Фото: РИА Новости
Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям во вторник, 6 октября, приостановить деятельность и усилить меры безопасности, говорится в сообщении регулятора.

"В целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций Национальный банк Кыргызской Республики рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 6 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности", — говорится в сообщении Нацбанка Киргизии.

В Национальном банке отметили, что в случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, регулятор рекомендует обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов.

"Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны", — добавили в Нацбанке.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
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Компании , Алмазбек Атамбаев
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