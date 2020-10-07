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В Москве расширят режим «удаленки» 

Артём Кульша и ещё 10 51 минуту назад
Власти Москвы могут рекомендовать промышленным предприятиям перевести на удаленный режим работы всех сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле. Об этом сообщает РИА Новости.
1 октября, как сообщал «Рамблер», мэр столицы Сергей Собянин обязал работодателей, действующих на территории города, с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников и всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением работников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.
Сегодня РИА Новости сообщило, что московские власти планируют рекомендовать руководителям городских промышленных предприятий перевести на удаленку всех сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле.
Ранее Собянин сообщил, что сотрудники Объединения административно-технических инспекций столицы будут проводить выборочные проверки соблюдения компаниями указа о переводе на удаленный режим работы 30% работников и реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленку.
Комментарии 1
Компании , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости
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