Российский бизнес приготовился к «смерти» 

До половины всех малых и средних предприятий в России приготовились к смерти в случае повторного локдауна на фоне распространения коронавируса, сообщает газета «Известия».

«В случае ввода жестких ограничительных мер, таких как пропускная система, до 50 процентов всех компаний малого и среднего бизнеса в России может обанкротиться», — предполагает председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

По его словам, те, кто смог пережить первую волну, вторую уже могут не осилить. Аналитики считают, что хуже всего придется фитнес-клубам: закрыться могут до 70 процентов из них. Кроме того в сложном положении оказываются и салоны красоты, а также развлекательный центры, кафе и рестораны.

Согласно недавнему исследованию Inc. Russia и агентства Omnibus, 13 процентов предпринимателей признали, что их бизнес точно не переживет вторую волну, каждый пятый (21 процент) посчитал такой исход наиболее вероятным.