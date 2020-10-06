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Собянин: Работодатели обязаны еженедельно информировать власти о переводе 30% сотрудников на удаленку 

Российская Газета и ещё 29 3 часа назад
Собянин пригрозил предприятиям остановкой работы
Фото: РИА Новости
Работодатели обязаны еженедельно информировать власти о переводе 30 процентов сотрудников на удаленку. Такое решение принял в своем указе мэр Москвы Сергей Собянин в связи с резким ростом заболеваемости в столице коронавирусом.
В указе говорится, что непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Глава города отмечает: "Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима — все это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни".
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