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Путин одобрил идею брать с букмекеров больше отчислений на развитие спорта 

Секрет Фирмы и ещё 3 4 часа назад
Букмекеров попросят увеличить инвестиции в спорт
Фото: ТАСС
Президент России Путин одобрил идею Минфина об увеличении отчислений, которые букмекерские конторы обязаны выплачивать на развитие спорта в стране.
Согласно федеральному закону от 2017 года, букмекеры обязаны заключать соглашения со спортивными организациями и отчислять им 5%прибыли на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.
Министр финансов Антон Силуанов 6 октября заявил, что отечественные букмекеры способны увеличить целевые отчисления на поддержку спортивных организаций «в пару раз точно», сообщило РИА Новости. В 2019 году их сумма превысила 1 млрд рублей.

«30 млрд рублей — прибыль (букмекеров) за 2019 год, целевые отчисления — 1,2 млрд, а налоги уплаченные — 770 млн», — отметил Силуанов.

Путин ответил министру, что согласен с его предложением и попросил оформить его соответствующим образом.
Букмекеры, официально оформившие свою деятельность в России, в 2019 году заработали 89,4 млрд рублей, сообщалось в исследовании «Рейтинга Букмекеров».
Летом Госдума приняла закон, запрещающий букмекерам принимать ставки на неспортивные события.
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Комментарии
Компании , Антон Силуанов , Госдума , Минфин , РИА Новости
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