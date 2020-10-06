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На Украине подсчитали убыток «Нафтогаза» за 2020 год 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
На Украине подсчитали убыток «Нафтогаза» за 2020 год
Фото: РИА Новости
В украинском Министерстве финансов посчитали, что чистый убыток государственной компании «Нафтогаз» за 2020 год составит от 137,5 до 220 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете ведомства о фискальных рисках, сообщает РИА Новости.
Всего минфин Украины опубликовал три сценария, согласно каждому из которых Нафтогаз понесет убытки до конца года: на 137,48 миллиона долларов, согласно оптимистичному сценарию, на 151,2 миллиона долларов, согласно базовому сценарию, и на 220 миллионов долларов, согласно стрессовому сценарию.
При этом в перспективе до 2023 года убыток компании составит до 821 миллиона долларов, свидетельствует документ. Такие финансовые показатели прогнозируются из-за снижения объема реализации газа.
Ранее глава правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил о заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) на 90 процентов. Он отметил, что накопленные запасы газа позволят снизить цены на топливо для населения в зимнее время.
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Комментарии
Компании , Андрей Коболев , Нафтогаз , Минфин , РИА Новости
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