На Украине подсчитали убыток «Нафтогаза» за 2020 год 

В украинском Министерстве финансов посчитали, что чистый убыток государственной компании «Нафтогаз» за 2020 год составит от 137,5 до 220 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете ведомства о фискальных рисках, сообщает РИА Новости.

Всего минфин Украины опубликовал три сценария, согласно каждому из которых Нафтогаз понесет убытки до конца года: на 137,48 миллиона долларов, согласно оптимистичному сценарию, на 151,2 миллиона долларов, согласно базовому сценарию, и на 220 миллионов долларов, согласно стрессовому сценарию.

При этом в перспективе до 2023 года убыток компании составит до 821 миллиона долларов, свидетельствует документ. Такие финансовые показатели прогнозируются из-за снижения объема реализации газа.