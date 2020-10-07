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Фитнес-индустрия предложила арендодателям сделку для снижения налогов 

Банки.ру и ещё 4 6 часов назад
Фитнес-клубы попросили о снижении стоимости аренды
Фото: РИА Новости
Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась с открытым письмом ко всем арендодателям с предложением, как спасти ситуацию при угрозе разорения из-за эпидемии коронавируса, пишет РБК. Представители индустрии предложили арендодателям начать переговоры по снижению арендной платы для их объектов на 50% до конца 2020 года. Они отметили, что во время карантинных мер клубы на кредитные деньги были обязаны платить заработную плату сотрудникам и эти кредиты нужно сейчас гасить.
Уже сейчас около 20% предпринимателей отрасли разорены, основная причина закрытия клубов — высокая аренда или недостижение договоренностей с арендодателями, отметили авторы письма. Президент АОФИ Ольга Киселева рассказала, что посещаемость клубов после отмены ограничительных мер не восстановилась. По ее словам, в среднем отрасль «недозарабатывает» от 30% до 50%, посещаемость клубов составляет от 60% до 80%. Клубы не ожидают восстановления выручки в IV квартале.
Президент АОФИ также отметила, что за время локдауна индустрия потеряла около 50—55 млрд рублей, а потери за III квартал еще не подсчитаны.
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Комментарии
Компании , Ольга Киселева
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