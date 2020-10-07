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Банки готовы принять удар второй волны пандемии 

Банки.ру и ещё 2 52 минуты назад
Банковская система готовится принять удар второй волны кризиса, в худшем из сценариев при прочих равных условиях достаточность капитала может снизиться до уровня чуть больше 10%, при минимуме 8% это достаточно неплохо, пишут «Ведомости», ссылаясь на директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирину Носову.
По ее словам, 86% опрошенных АКРА в августе кредитных организаций использовали предложенные ЦБ послабления, а около 70% воспользовались послаблением, касающимся непризнания реструктурированными ссуд, условия которых были изменены в целях досоздания резервов, это свидетельствует о том, что российские банки нуждаются в продлении, а возможно, и в расширении мер государственной поддержки.
Как считают эксперты, вторая волна кризиса уже наступает, но даже если локдаун произойдет, то банки его переживут, так как усвоили урок дистанционной работы лучше других отраслей и количество банковских сотрудников, занятых в дистанционном обслуживании клиентов, продолжит расти. Масштабы потерь превысят 1,5 трлн рублей для банковского сектора на горизонте двух лет от начала кризиса, если события пойдут по негативному сценарию, потери будут выше; для банковского сектора это чувствительная величина, но вряд ли она приведет к каким-то тектоническим сдвигам: это меньше, чем годовая прибыль в хороший год, считают эксперты.
По оценке президента — председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, реальный сценарий прохождения кризиса оказался намного лучше прогнозов, которые делали банкиры: российская экономика не так сильно просела во II квартале, как американская и европейская; самую большую неопределенность отрасли сегодня несет сегмент корпоративного кредитования, поскольку риск локдауна ставит под удар целые отрасли, потенциальные потери оцениваются примерно в 700 млрд рублей.
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Комментарии 1
Компании , Видео , Экономика , Ирина Носова , Михаил Задорнов , ФК Открытие , Центральный банк России , Ведомости
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